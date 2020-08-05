Beyrut'taki patlamanın zararı 3 ila 5 milyar dolar

Vali Mervan Abbud, olayın maddi bilançosunu açıkladı. Ayrıca yetkililer, Beyrut Limanı'ndaki hasar nedeniyle diğer limanların kullanılacağını bildirdi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama, bölgede büyük kayıplara neden oldu.

100 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama, Beyrut Valisi Mervan Abbud'dan geldi.

MİLYARLARCA DOLAR ZARAR

Vali Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 3 ila 5 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

NNA, patlamadan kısa süre önce Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını duyurmuş daha sonra depoda şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama ViDEO

PATLAYICILARIN TUTULDUĞU DEPODA PATLAMA

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söylemişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Beyrut Valisi patlama sonrası gözyaşlarını tutamadı ViDEO





SEVKİYAT DİĞER LİMANLARDAN YAPILACAK

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle limanda büyük hasar oluştuğunu, sevkiyatın diğer limanlar üzerinden yapılacağını açıkladı.

Lübnan LBC televizyon kanalına açıklama yapan Neccar, "Lübnan'ın başına gelen bu felakette zarar, korkunç bir boyutta." dedi.

TRABLUSŞAM LİMANI KULLANILACAK

Neccar, nakliyat için Beyrut Limanı'na alternatifler üzerinde durulduğunu ve kuzeydeki Trablusşam Limanı'nın kullanılacağını belirterek, Sidon ve Sur limanlarının kapasitesinin de değerlendirildiğini ifade etti.

Beyrut'ta meydana gelen patlama sonucu felaketin korkunç bir boyutta olduğuna dikkati çeken Neccar, "Şu anda en önemli şey can kayıpları. Bu krizden eskisinden daha güçlü bir şekilde çıkmalıyız." diye konuştu.