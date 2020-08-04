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- Beyut'taki patlamada 2 vatandaşımız hafif yaralandı
Beyut'taki patlamada 2 vatandaşımız hafif yaralandı
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
- AA
- 04.08.2020 - 22:13
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada çok sayıda Lübnan vatandaşının hayatını kaybetmesinin ve yaralanmasının derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ
"Patlama sonucunda 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz."