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    Beyut'taki patlamada 2 vatandaşımız hafif yaralandı

    Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
    • AA
    • 04.08.2020 - 22:13
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    Beyut'taki patlamada 2 vatandaşımız hafif yaralandı

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada çok sayıda Lübnan vatandaşının hayatını kaybetmesinin ve yaralanmasının derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

    AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

    "Patlama sonucunda 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz."

    Beyut'taki patlamada 2 vatandaşımız hafif yaralandı #1

    Beyut'taki patlamada 2 vatandaşımız hafif yaralandı #2

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