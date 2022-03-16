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    Biden 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı

    ABD Başkanı Joe Biden, 1,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı.
    • AA
    • 16.03.2022 - 01:06
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    Biden 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı

    Biden, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinden hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların desteğiyle geçen bütçe tasarısını Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreniyle onayladı.

    ABD federal hükûmetine 2022 mali yılı için 30 Eylül'e kadar finansman sağlayacak bütçe ile ülkede federal hükûmetin kapanmasının önüne geçildi.

    UKRAYNA'YA 13,6 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PAKETİ

    Aylarca süren müzakerelerin ardından Meclis ve Senatodan geçen 2 bin 741 sayfalık bütçede, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya yönelik 13,6 milyar dolarlık yardım paketi de yer aldı.

    Söz konusu bütçede Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri harcamalar için yaklaşık 782 milyar dolar ayrıldı.

    Biden 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı #1

    KOVİD-19 MÜCADELESİNE AYRILACAK OLAN KAYNAK BÜTÇEDE YER BULMADI

    Beyaz Saray'ın Kovid-19 salgınında yeni varyantlar mücadele amacıyla aşı ve tedavi için talep ettiği 20 milyar doları aşkın kaynak ise bütçede yer bulamadı.

    Biden, konuya ilişkin Twitter hesabından "Ülkemizin Kovid-19'la müdahalesini sürdürmek için Kongrenin derhal 22,5 milyar dolarlık acil durum fonu sağlamasına ihtiyacımız var." paylaşımında bulundu.

    Biden 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı #2


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