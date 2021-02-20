Biden: ABD geri döndü, ittifak geri döndü

Göreve gelmesinin ardından katıldığı ilk uluslararası konferans olan Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşma yapan Biden, “ABD’nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından katıldığı ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyan G-7 Zirvesi’ne ve Münih Güvenlik Konferansı’nda video konferans yoluyla katıldı. Her iki toplantıda da konuşma yapan Biden, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ve müttefikleriyle yeni dönemdeki ilişkilerini değerlendirirken, sıklıkla ABD'nin geri döndüğünü vurguladı.

"SON 4 YIL ZOR GEÇTİ"

Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, son 4 yılın zor geçtiğini belirten Biden, eski Başkan Donald Trump döneminde zedelenen ABD-AB ilişkilerini yeniden güçlendireceğini söyledi.

"ABD GERİ DÖNDÜ"

Trump yönetiminden belirgin biçimde farklı olan yeni ABD dış politikalarına yönelik 'ABD geri döndü' vurgusu yapan Biden, uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte ABD'nin başta Avrupa olmak üzere transatlantik müttefikleriyle ilişkilerini güçlendireceğini belirten Biden, “ABD, Avrupa ile yeniden birlikte çalışmaya ve liderlik konusunda güvenini kazanmaya kararlı.” ifadelerini kullandı.

"İLERİYE BAKACAĞIZ"

Konuşmasında, ABD’nin geri döndüğünü birkaç kez tekrarlayan Biden, “ABD’nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum, transatlantik ittifakı geri döndü. Artık geriye değil, ileri bakacağız.” dedi.

"SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Demokrasinin kazara gerçekleşmediğinin altını çizen Biden, “Demokrasiyi korumak için savaşmak zorundayız. Bu modelin, tarihi kalıntı olmadığını kanıtlamalıyız.” dedi. Biden, ABD ve Avrupa dahil olmak üzere birçok yerde demokrasinin saldırı altında olduğunu söyledi.

İRAN İLE MÜZAKERELER

Biden, konuşmasında İran’ın nükleer programını konusunda ABD’nin Avrupalı ortakları ile diplomatik çözüm aramaya hazır olduğunu kaydetti. İran'la nükleer müzakerelere dönmek için hazırlık yaptıklarını ifade eden Biden, “İran’ın Ortadoğu’da dengeleri bozan hareketlerini de konuşmalıyız. Yüzleşmekte olduğumuz sorunlar konusunda AB'deki ve diğer ortaklarımızla çok yakın çalışacağız. ABD, NATO ittifakına tamamen bağlı.” dedi.

"ÇİN İLE BERABER REKABET ETMELİYİZ"

ABD’deki yeni yönetiminin sadece ülkede değil, dünya genelinde uluslararası ilişkilere yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını belirten Biden, özellikle ekonomi ve güvenlik alanlarında Çin'e karşı ABD-AB ittifakının ve Çin'le rekabet edebilmek için buluşlara yatırım yapmanın önemli olduğunu vurguladı. ABD’nin Çin’le rekabet etmeye hazır olduğunu söyleyen Biden, “Çin'le uzun vadeli ve çetin rekabete birlikte hazırlanmalıyız. ABD’li ve Avrupalı firmalar, hükümetlerle yaptıkları işbirliklerini açıklamak ve haksız rekabete yol açacak tekel uygulamalarından kaçınmak zorunda. Çinli firmalar da bu standartlara uymak zorunda bırakılmalı, herkes aynı kurallarla oynamalı.” dedi.

"PUTİN NATO'YU ZAYIFLATMAK İSTİYOR"

Rusya’yı bir zorba olarak nitelendiren Biden, Moskova’nın transatlantik birliğine tehdit oluşturan ve demokrasi karşıtı hareketlerine karşı beraber çalışmak için müttefiklerine çağrıda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrupa ve NATO ittifakını zayıflatmak istediğini söyledi.

Biden, diplomatik çözüm yollarını önemsediklerinin altını çizerek, Rusya ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılması konusunda uzlaştıklarını hatırlattı.

"BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK"

Biden konuşmasının sonunda tekrar ABD’nin geri döndüğünü vurgulayarak, “Torunlarımızın torunlarına, demokrasinin işlediğini ve birlik olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını gösterelim.” dedi.