Biden: ABD hava sahasını Rusya'ya kapattık

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya hava sahalarını kapattıklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın işgali sonrası birçok Batılı ülke, Rus hükümeti ve oligarklarına yönelik birçok alanda yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden da daha önce açıkladığı yaptırımlara yenisini ekledi.

ABD HAVA SAHASI, RUS UÇAKLARINA KAPATILDI

ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan Biden, ülkesinin hava sahasını Rus uçaklarına kapattıklarını duyurdu.

"PUTİN, BİR GÜÇ DUVARIYLA, UKRAYNA HALKIYLA KARŞILAŞTI"

Konuşmasına Rusya-Ukrayna savaşına değinerek başlayan Biden, "6 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi tehditkar yollarında ilerleyebileceğini düşünerek, özgür dünyanın temellerini sarsmaya başladı. Ama çok fena yanıldı. Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü. Ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.

"AYDINLIK, KARANLIĞI YENECEK"

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den halkın her kesimine kadar herkesin sonuna kadar vatanlarını savunduğunu belirterek, Zelenskiy'nin Avrupa Parlamentosundaki konuşmasındaki "Aydınlık, karanlığı yenecek." sözlerini anımsattı ve Ukrayna'nın Washington Büyükelçisinin de Kongre'de olduğunu belirtti.

"RUS RUBLESİ YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ"

​​​​​​​Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin şu ana kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip, ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." dedi.

"AMERİKAN ÇÖZÜMÜNÜN BİR ANLAMI VAR"

ABD'nin ve Amerikan halkının Ukrayna halkının arkasında olduğunun altını çizen Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimiz boyunca şu dersi öğrendik: Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediğinde, daha çok kaosa yol açarlar, yollarına devam ederler. Amerika'ya ve dünyaya yönelik tehditler de artmaya devam eder. Bu nedenle NATO ittifakı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da barış ve istikrarı güvence altına almak için kuruldu. ABD, diğer 29 ülkeyle birlikte NATO'nun bir üyesidir. Bunun bir anlamı var. Amerikan diplomasisinin bir anlamı var. Amerikan çözümünün bir anlamı var."





"PUTİN YANIT VERMEYİZ SANDI, YANILDI, BİZ HAZIRLIKLIYDIK"

Putin'in Ukrayna'ya savaşını "önceden tasarlanmış" ve "gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." diye konuştu.

RUSYA'YA KARŞI "KITALAR ARASI KOALİSYON"

Biden, Rusya'ya karşı çok dikkatli ve kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirterek, Putin ile karşı karşıya gelmek için Avrupa, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'dan ülkelerle koalisyon kurduklarının altını çizdi.

"RUSYA'NIN YALANLARINA GERÇEKLERLE KARŞILIK VERDİK"

Tüm dünya ile Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısına ne tür bahaneler bulacağını paylaştıklarına işaret eden Biden, "Rusya'nın yalanlarına gerçekler ile karşılık verdik. Şimdi tüm dünya onu yaptıklarından sorumlu tutuyor." ifadesini kullandı.

RUS OLİGARKLARA "PEŞİNİZDEN GELECEĞİZ" MESAJI