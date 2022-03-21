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- Biden, Avrupa ziyaretleri sonrası Polonya'ya da gidecek
Biden, Avrupa ziyaretleri sonrası Polonya'ya da gidecek
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bu hafta içi Brüksel'de NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.
- AA
- 21.03.2022 - 07:27
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bu hafta yapacağı Avrupa ziyaretine Polonya durağının eklendiğini açıkladı.
AVRUPA'DA 3 AYRI ZİRVEYE KATILACAK
Biden, çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak.
POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK
Biden'ın cuma günü Varşova'ya geçmesi ve cumartesi günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelmesi bekleniyor.
UKRAYNA'YA SOVYET UÇAĞI BAHSİ
ABD ile Polonya arasında Ukrayna'ya eski Sovyet yapımı savaş uçaklarının gönderilmesine ilişkin anlaşmazlık yaşanmış, Washington son olarak söz konusu planın rafa kaldırıldığını açıklamıştı.