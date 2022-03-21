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    Biden, Avrupa ziyaretleri sonrası Polonya'ya da gidecek

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bu hafta içi Brüksel'de NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.
    • AA
    • 21.03.2022 - 07:27
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    Biden, Avrupa ziyaretleri sonrası Polonya'ya da gidecek

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bu hafta yapacağı Avrupa ziyaretine Polonya durağının eklendiğini açıkladı.

    AVRUPA'DA 3 AYRI ZİRVEYE KATILACAK

    Biden, çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak.

    POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

    Biden'ın cuma günü Varşova'ya geçmesi ve cumartesi günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelmesi bekleniyor.

    UKRAYNA'YA SOVYET UÇAĞI BAHSİ

    ABD ile Polonya arasında Ukrayna'ya eski Sovyet yapımı savaş uçaklarının gönderilmesine ilişkin anlaşmazlık yaşanmış, Washington son olarak söz konusu planın rafa kaldırıldığını açıklamıştı.

    Biden, Avrupa ziyaretleri sonrası Polonya ya da gidecek #1


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