Biden bir kez daha Putin’i hedef aldı: Haydut ve katil bir diktatör

Biden bir kez daha Putin’i hedef aldı: Haydut ve katil bir diktatör

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'i bu kez de "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti.

Biden, ABD’nin başkenti Washington DC’deki Capitol Hill’de St. Patrick Günü etkinliği kapsamında düzenlenen yıllık İrlanda Dostları Öğle Yemeği’nde konuştu.

"KATİL BİR DİKTATÖR VE HAYDUT"

Biden, konuşmasından bir kez daha Putin’i hedef alarak “katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası"

Yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeye değinen Biden, Xi’nin söylediği her şeyi hatırladığını belirterek, "Şaka bir yana 21. yüzyılda demokrasinin sürdürülebileceğine inanmıyor” dedi.