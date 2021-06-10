Biden: Bizi bir sonraki virüsten koruyacak kadar yüksek bir duvar yok

Biden: Bizi bir sonraki virüsten koruyacak kadar yüksek bir duvar yok

ABD Başkanı Joe Biden 'Bizi, bir sonraki biyolojik tehditten koruyacak kadar yüksek bir duvar yok' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretine çıktı. Biden, İngiltere’nin Cornwall kentindeki G7 Zirvesi için İngiltere’ye geldi. Biden’ı taşıyan Air Force One uçağı, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Mildenhall Üssü’ne iniş yapmasının ardından ABD Hava kuvvetlerinden oluşan bir ekip karşıladı. Biden kendisini karşılayan Hava kuvvetleri ekibine yaptığı teşekkür konuşması yaptı.

"BÜTÜN MİLLETLER ORTAK ÇALIŞMALI"

Biden, dünyayı şekillendirmek için bütün milletlerin ortak çalışması gerektiğini ifade ederek, demokrasinin tesadüfen gerçekleşmeyeceğini ve onu savunmanın gerektiğini vurguladı. Biden ayrıca, "Bizimle aynı fikirde olan ulusları bir araya getirdiğimizde, ABD ulusal güvenliğini ve ekonomik refahını ilerletmek için daha iyi konumda olacaktır" dedi.

"BİR SONRAKİ BİYOLOJİK TEHDİDE KARŞI DUVARIMIZ YOK"

"Bu yüzyılın en acil zorluklarının üstesinden gelmek için birlikte çalışmalıyız, koronavirüsü sadece evde değil her yerde sona erdirmeliyiz” ifadelerini kullanan Biden, “Bizi bu salgından veya karşı karşıya kalacağımız bir sonraki biyolojik tehditten koruyacak kadar yüksek bir duvar yok ve başkaları da olacak” dedi.

Biden, “Koordineli çok taraflı eylem gerekiyor, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın en kötü etkilerini önleyeceksek, hepimiz iddialı bir iklim eylemini taahhüt etmeliyiz” ifadelerini kullandı.