Biden Çin Görev Gücü kurduklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Çin Görev Gücü'nü kurduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, yardımcısı Kamala Harris ile Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon) ziyaret etti.

Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, komutanlar ve sivil görevliler ile bir araya gelen Biden açıklamalarda bulundu.

''ÇİN GÖREV GÜCÜ KURULDU''

Biden, "Çin Görev Gücü" kurulduğunu açıkladı. Görev gücü, Çin'e yönelik askeri ve ulusal güvenlik yaklaşımını gözden geçirecek.

Biden, ABD'nin karşı karşıya kaldığı tehlike ve sınamalardan bahsederken, "Bugün Savunma Bakanlığı bünyesinde strateji, operasyonel konsept, kuvvet konumlandırma dahil birçok konuya odaklanacak yeni bir Çin Görev Gücü'nün kurulduğuna ilişkin bilgi aldım." dedi.

''GÜÇ KULLANIMI SON SEÇENEK''

Biden, sivil ve askerlerden oluşan bu birimin gelecek aylarda Pentagon'a, Çin ile ilgili tavsiyeler sunacağını söyledi. Biden, Görev Gücü'nün Çin'e yönelik askeri ve ulusal güvenlik yaklaşımını gözden geçireceğini belirtti.

Savunma liderleri ile ulusal güvenlik önceliklerini konuştuklarını ifade eden Biden, askeri güç kullanmaya son çare olarak baktığını ifade etti. "Güç kullanımı son seçenek olmalı" diyen Biden, asker ve diplomatlar arasındaki iş birliğinin artacağını yineledi.

15 SİVİL VE ASKERDEN OLUŞACAK

Pentagon'dan Çin Görev Gücü ile ilgili yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı Çin Görev Gücü'nün ana odağının, Çin'e yönelik politika, program ve süreçlerinin analizi olacağı" denildi.

Görev Gücü'nün sivil ve asker olmak üzere toplam 15 kişiden oluşacağı ifade edildi.

Görev Gücü'nün direktörlüğüne Savunma Bakanlığı Özel Müsteşarı Dr. Ely Ratner atandı.