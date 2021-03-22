Biden: Dört kişilik bir aile 5 bin 600 dolar yardım alacak

Biden: Dört kişilik bir aile 5 bin 600 dolar yardım alacak

Joe Biden koronavirüs destek programında 4 kişilik bir ailenin alacağı yardımı açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dört kişilik bir ailenin koronavirüs destek paketi kapsamında ne kadar yardım alacağını söyledi.

Biden, 4 kişilik bir ailenin 5 bin 600 dolar yardım alacağını belirtti.

"BU PARA İNSANLARIN MASAYA YEMEK KOYMASINA YARDIMCI OLUR"

Biden mesajında .“Amerikan Kurtarma Planı uyarınca, tipik dört kişilik aile 5.600 dolarlık bir çek alıyor. Bu para, insanların üzerinde bir çatı tutmasına ve masaya yemek koymasına yardımcı olur. Yardım burada” dedi.



