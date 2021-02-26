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    Biden emri verdi: ABD Suriye'de İran milislerine saldırı düzenledi

    Suriye’nin doğusunda bulunan İranlı milislere ABD tarafından hava saldırısı düzenlendi.
    • REUTERS
    • 26.02.2021 - 11:49
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    Biden emri verdi: ABD Suriye'de İran milislerine saldırı düzenledi

    ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’de hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada İranlı milislere karşı yapılan bu saldırı emrinin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verildiği ifade edildi.

    MİSİLLEME OLARAK YAPILDI

    Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırı, geçtiğimiz günlerde Irak'ta ABD güçlerini hedef alan roket saldırılarına misilleme olarak yapıldı.

    "KAPSAMLI OLARAK YAPILDI"

    Ayrıca, Suriye ve Irak'ta çatışmaların tırmanma riskini asgaride tutacak şekilde dar kapsamlı olarak yapıldığı ifade edildi.

    Biden emri verdi: ABD Suriye de İran milislerine saldırı düzenledi #1

    Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "ABD hava kuvvetleri bu akşam Başkan Joe Biden'ın talimatıyla İran destekli gruplar tarafından kullanılan Suriye'nin doğusundaki altyapıya hava operasyonu düzenledi."

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