Biden emri verdi: ABD Suriye'de İran milislerine saldırı düzenledi

Suriye’nin doğusunda bulunan İranlı milislere ABD tarafından hava saldırısı düzenlendi.

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’de hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada İranlı milislere karşı yapılan bu saldırı emrinin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verildiği ifade edildi.

MİSİLLEME OLARAK YAPILDI

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırı, geçtiğimiz günlerde Irak'ta ABD güçlerini hedef alan roket saldırılarına misilleme olarak yapıldı.

"KAPSAMLI OLARAK YAPILDI"

Ayrıca, Suriye ve Irak'ta çatışmaların tırmanma riskini asgaride tutacak şekilde dar kapsamlı olarak yapıldığı ifade edildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD hava kuvvetleri bu akşam Başkan Joe Biden'ın talimatıyla İran destekli gruplar tarafından kullanılan Suriye'nin doğusundaki altyapıya hava operasyonu düzenledi."