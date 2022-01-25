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    Biden, enflasyonu soran gazeteciye küfretti

    Biden, enflasyonu soran gazeteciye küfretti

    ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin enflasyondaki yükselişiyle ilgili sorusuna yanıt vermeyerek "Ne aptal bir o... çocuğu" sözlerini sarf etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 03:48
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 04:24
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    ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da Rekabet Konseyi'yle bir toplantı gerçekleştirdi.

    Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden'a, Fox News muhabiri Peter Doocy, enflasyondaki yükselişte mesuliyet kabul edip etmediğini sordu.

    GAZETECİYE KÜFÜR ETTİ

    Biden ise Doocy'e küfürle yanıt vererek, "Bu büyük bir kazanç, daha çok enflasyon... Ne aptal bir o... çocuğu" dedi.

    Biden'ın bu çıkışı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert şekilde eleştirildi.

    KÜFÜR BEYAZ SARAY'IN METNİNDE YER BULDU

    Öte yandan Biden'ın küfürlü cümlesi, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayınlanan metinde de yer buldu.

    Biden, enflasyonu soran gazeteciye küfretti #1


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