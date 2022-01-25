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Biden, enflasyonu soran gazeteciye küfretti

Biden, enflasyonu soran gazeteciye küfretti

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin enflasyondaki yükselişiyle ilgili sorusuna yanıt vermeyerek "Ne aptal bir o... çocuğu" sözlerini sarf etti.