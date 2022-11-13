ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı.

ABD'nin Başkanı olan Joe Biden, ülkede yaptığı icraatlerden çok gaflarıyla ün salmaya devam ediyor.

Daha önce boşlukla el sıkışarak, ölmüş olan birini salonda arıyarak, sahnede garip hareketleriyle karşımıza çıkan ve gaf sicili epey kabarık olan Biden'ın hanesine yeni bir gaf daha yazıldı.

Biden, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'teki ASEAN zirvesinde katılımcı ülkelere hitap etti.

Ev sahibi ülkeyi karıştırdı

AA'nın haberine göre, konuşmasında ev sahibi Kamboçya'ya teşekkür etmek isteyen Biden, yanlışlıkla bu ülkeye "Kolombiya" dedi.

Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Biden ev sahibi ülkeyi karıştırdı: Kamboçya yerine Kolombiya dedi - Video

"Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum"

"Artık Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre, halihazırda kaydettiğimizden daha güçlü ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca Endonezya'nın bu yıl yaptığı tüm çalışmalarda yer alacağımızı onaylamak istiyorum."



