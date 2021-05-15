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    Biden: Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede yaşamayı hak ediyor

    ABD Başkanı Joe Biden, Filistinlilerle ve İsraillilerin eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ettiklerini söyledi.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 06:27
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    Biden: Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede yaşamayı hak ediyor

    ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki pazar günü Beyaz Saray’da düzenlenecek Ramazan Bayramı kutlama hakkında yazılı açıklama yaptı.

    Biden, söz konusu kutlamayı eşi Jill Biden ile birlikte sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

    "FİLİSTİNLİLER VE İSRAİLİLE, ONURLU BİR YAŞAMI HAK EDİYOR"

    Biden, dünya genelindeki bayram kutlamalarını görmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Ancak bu yıl kutsal topraklardaki durumun, ABD’de yaşayan Müslümanlar da dahil olmak üzere dünya genelinde tüm Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz. Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenlikleri için endişelenmemeli. En çok da söz konusu bölgelerde kontrol edemedikleri bir çatışmanın travmasını yaşayan çocukları düşünüyoruz" dedi.

    Biden, Gazze’de dahil İsrail saldırılarının devam ettiği bölgelerde sükunetin sağlanması için taraflar ve diğer bölgesel ortaklarla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

    Biden: Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede yaşamayı hak ediyor #1

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