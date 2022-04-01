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    Biden, günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak

    Biden, günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak

    ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacağı açıklandı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 05:51
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken,  küresel çapta artan petrol fiyatları can yakıyor.

    ABD Başkanı Joe Biden da artan petrol fiyatları için harekete geçti.

    6 AY BOYUNCA GÜNDE 1 MİLYON VARİL PETROL SERBEST BIRAKILACAK

    Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD'nin stratejik rezervinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılmasını yönünde karar aldığı duyuruldu.

    Biden'ın bu kararı ilerleyen saatlerde resmi olarak duyuracağı ifade edildi. Açıklamada, “Müttefikler ve ortaklarla istişareden sonra, Başkan, önümüzdeki altı ay boyunca her gün ortalama bir milyon varil daha piyasaya sürerek, tarihin en büyük petrol rezervi salınımını açıklayacak. Bu sürümün ölçeği emsalsizdir. Bu rekor sürüm, yerli üretimin artacağı yıl sonuna kadar köprü görevi görecek tarihi miktarda arz sağlayacaktır” denildi.

    Biden, günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak #1

    BEYAZ SARAY, PUTİN'İ "DİKTATÖR" OLARAK NİTELENDİRDİ

    ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi ve net enerji ihracatçısı olduğu belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “diktatör” olarak nitelendirilerek, “Buna rağmen, yarım dünya uzaklıktaki bir diktatörün eylemleri ABD'li ailelerin cüzdanlarını hala etkileyebilir. Başkan, petrole olan bağımlılığımızı tamamen azaltmaya odaklanan gerçek enerji bağımsızlığına ulaşma taahhüdünü açıklayacak” ifadeleri kullanıldı.

    Biden, günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak #2

    PETROL VE GAZ ÇIKARMAYAN ENERJİ ŞİRKETLERİNE CEZA GELEBİLİR

    Açıklamada ayrıca, Biden'ın Kongre'yi kamu arazilerini kiralayan ancak petrol ve gaz çıkartmayan enerji şirketlerine de mali cezalar uygulanması yönünde çağrı yapacağı belirtildi.

    Biden, günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak #3

    DAHA ÖNCE İKİ KEZ STRATEJİK REZERVLERDEKİ PETROL SERBEST BIRAKILDI

    Biden, daha öncede artan petrol fiyatlarını baskılamak amacıyla iki kez stratejik rezervlerde bulunan petrolün serbest bırakılmasını emretmişti.

    Biden yönetimi, geçtiğimiz sene kasım ayında diğer ülkelerle koordineli olarak stratejik rezervlerinden 50 milyon varil petrolü, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ise 30 milyon varil petrolü serbest bırakılması emri vermişti.

    ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi verilen göre, ABD'de günde ortalama 21 milyon varil petrol kullanılıyor ve bu tüketimin yaklaşık \%40'ının benzin olduğu belirtildi. ABD Enerji Bakanlığı'na göre ise, 25 Mart itibariyle ABD rezervlerinde 568 milyon varilden fazla petrol bulunuyor.

    Biden, günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak #4


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