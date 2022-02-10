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    Biden ile Macron, Ukrayna'yı görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.
    • AA
    • 10.02.2022 - 02:21
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    Biden ile Macron, Ukrayna'yı görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinde son durumu değerlendirdi.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı.

    MACRON'UN RUSYA VE UKRAYNA ZİYARETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

    Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak karşısında NATO müttefikleri arasında yakın koordinasyon olduğunu vurgulayan iki lider, Macron'un son Rusya ve Ukrayna ziyaretlerini de ele aldı.

    Biden ile Macron, Ukrayna yı görüştü #1

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'de ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna sınırındaki krizi görüşmüştü.

    Biden ile Macron, Ukrayna yı görüştü #2


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