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    Biden ile Zelensky telefonda görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna'daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 05:40
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    Biden ile Zelensky telefonda görüştü

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat 11. gününe girerken, Rusya'yı durdurmak amacıyla ABD'nin çabaları sürüyor.

    Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Joe Biden’ın, görüşmede ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki saldırganlığının Rusya'ya maliyetini artırmak için devam eden eylemlerinin altını çizdiği aktarıldı.

    RUSYA'YA VİSA VE MASTERCARD HİZMETLERİ KESİLDİ

    Görüşmede, özellikle, Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki hizmetlerini durdurma kararının memnuniyetle karşıladığı belirtilerek Biden yönetiminin Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığı ve ek finansman sağlamak için Kongre ile yakın şekilde çalıştığı vurgulandı.

    Biden ile Zelensky telefonda görüştü #1

    NÜKLEER SANTRAL OPERASTÖRLERİNE ÖVGÜ

    Ukrayna'daki bir nükleer santrale yapılan son Rus saldırısıyla ilgili endişelerin de dile getirildiği görüşmede, reaktörleri güvenli durumda tutan Ukraynalı operatörlerin beceri ve cesareti övüldü.

    İki başkanın ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakereleri de ele aldığı bildirildi.


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