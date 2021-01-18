Biden, ilk gününde Trump'ın aldığı bazı kararları geri çevirecek

20 Ocak'ta yemin ederek resmen başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden'ın müstakbel Özel Kalem Müdürü Ron Klain'in başkanlık ekibine yolladığı bilgi notu, Amerikan medyasına yansıdı.

TRUMP'IN TARTIŞMALI KARARLARINI TERSİNE ÇEVİRECEK

Söz konusu nota göre, Biden, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz imzalayacağı başkanlık kararnameleriyle Trump döneminde alınan bazı tartışmalı kararları tersine çevirecek.

Biden, "nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere vize yasağını" kaldıracak, ABD'nin yeniden Paris İklim Anlaşması'na döndüğünü ilan edecek, Meksika sınırındaki göçmen ailelerin dağılması uygulamasını sonlandıracak ve ilgili mekan ve yerlerde maske takmayı zorunlu hale getirecek.

İLK 10 GÜNDE BENZER KARARLARA İMZA ATACAK

Klain ayrıca, ilk 10 gününde Biden'ın buna benzer çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağını ve Trump dönemindeki bazı uygulamalara derhal son verileceğini belirtti.

Öte yandan Klain, koronavirüs salgını ve ekonomik yansımalarıyla da mücadele eden ABD'de, Biden yönetiminin ilk hedeflerinden birinin de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini Kongreden geçirip onaylamak olduğunu kaydetti.

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Washington'da 20 Ocak'taki yemin töreni için olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.

ABD Kongresi'nde 6 Ocak günü yaşanan baskında, 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti.

Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek.