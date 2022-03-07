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    Biden, İngiltere, Almanya ve Fransa lideriyle görüşme yaptı

    ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile videokonferans yoluyla Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 22:42
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    Biden, İngiltere, Almanya ve Fransa lideriyle görüşme yaptı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 12’inci gününde devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile videokonferans yoluyla görüştü.

    RUSYA-UKRAYNA KRİZİ GÖRÜŞÜLDÜ

    Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

    Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Liderler, Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgalinin Rusya'ya olan maliyetini artırmaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler. Ayrıca Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam etme taahhütlerinin de altını çizdiler. Ek olarak Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile son zamanlardaki ilişkilerini tartıştılar” denildi.

    Biden, İngiltere, Almanya ve Fransa lideriyle görüşme yaptı #1


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