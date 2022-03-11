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    Biden, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdı

    ABD Başkanı Joe Biden, Körfez ülkesi Katar'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmasına yönelik kararı imzaladı.
    • AA
    • 11.03.2022 - 03:23
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    Biden, Katar'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıdı

    Biden kararda, "Anayasanın ve ABD yasalarının bana başkan olarak verdiği yetkiye dayanarak, Katar devletini ABD'nin NATO üyesi olmayan önemli müttefiki olarak tanıyorum." ifadelerine yer verdi.

    "NATO ÜYESİ OLMAYAN ÖNEMLİ MÜTTEFİK"

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 31 Ocak'ta Beyaz Saray'da bir araya gelen Biden, burada Katar'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınacağını duyurmuştu.

    Biden bugün de Kolombiya'yı aynı kategoriye almayı planladıklarını söylemişti.

    Biden, Katar ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıdı #1

    ABD'NİN BU ŞEKİLDE STATÜ SAĞLADIĞI 18 ÜLKE VAR

    ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 18 ülke bulunuyor.

    Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasa ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.

    Körfez bölgesinden ise Bahreyn ve Kuveyt, eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından bu kategoriye dahil edilmişti.

    Biden, Katar ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıdı #2


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