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    Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

    ABD Başkanı Joe Biden Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden bir mesaj yayınladı.
    • 10.07.2022 - 04:13
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    Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

    Kurban Bayramı ile ilgili bir yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanları tebrik etti.

    "Allah'a hizmet için daha az gelirlilerle kurbanı paylaşma eylemi"

    AA'nın haberine göre, bayram geleneklerinin ve Hac ritüellerinin Müslümanların inançlarını tazelemeleri için bir fırsat olduğunu ve semavi dinlerin ortak köklerinin bir hatırlatıcısı olduğunu belirten Biden, "Allah'a hizmet için daha az gelirlilerle kurbanı paylaşma eylemi, bugün dünyamızın karşılaştığı zorlukları hep birlikte aşma sözümüzü yansıtmaktadır." yorumunda bulundu.

    Biden, Müslümanların Kurban Bayramı nı kutladı #1

    "Daha çok eşitlik ve fırsat peşinde koşma"

    Biden, Kovid-19 önlemlerinin sürmesine rağmen Müslümanların salgın sonrası dönemde ilk kez Hac ibadetlerini yerine getirebildiğine işaret ederek, "Bu vesile ile, barış için çalışma, muhtaçlara sahip çıkma, daha çok eşitlik ve fırsat peşinde koşma sözümüzü bir kez daha yenileyelim." dedi.

    ABD'de Müslüman Amerikalıların muhtaçlara yardımda öncü bir rol üstlendiğini belirten Biden, "Ben ve eşim Jill, tüm Müslümanlara mutlu bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun." ifadelerini kullandı.


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