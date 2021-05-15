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    Biden, Netanyahu ve Abbas ile telefonda görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 21:28
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    Biden, Netanyahu ve Abbas ile telefonda görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

    NETAHYAHU'DAN BİDEN'A TEŞEKKÜR

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını kaydetti.

    ABBAS DA BİDEN'LA GÖRÜŞTÜ

    Filistin Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını açıkladı.

    Biden, Netanyahu ve Abbas ile telefonda görüştü #1

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