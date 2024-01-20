Biden, Netanyahu'yu uyardı: Sivillerin sorumluluğu İsrail'de ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, Gazze'nin konuşulduğu görüşmede, sivillerin zarar görmemesi gerektiğini Netanyahu'ya iletti.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya uyarıda bulundu.

İsrail, sivil ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinliyi katletti.

Biden, Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu belirtti.

Biden ile Netanyahu görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Netanyahu telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ele aldı.

Biden, görüşmede, Gazze'deki operasyonların daha ziyade hedef gözetilerek düzenlenen operasyonlara kaydırılmasının bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

Gazze'deki sivilleri hatırlattı

Biden, Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam ettirirken diğer yandan Gazze'deki masum sivillerin zarar görmemesinin de İsrail'in sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

İki devletli çözüm istedi

ABD Başkanı Biden, Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırılması konusunu da gündeme getirdi.

Biden, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir siyasi çözümün de ancak iki devletli çözüm ile mümkün olacağını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)