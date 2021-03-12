Biden normalleşme tarihi için 4 Temmuz'u işaret etti

Biden normalleşme tarihi için 4 Temmuz'u işaret etti

Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Biden, koronavirüs sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs aşı paketi imzaladı.

İmzanın ardından ulusa sesleniş konulması gerçekleştiren Biden, 1 Mayıs’ın virüsten kurtuluşun simgesi olabileceğini ifade etti.

TALİMAT VERDİ

Tüm eyaletlerde 1 Mayıs'a kadar 18 yaş üzeri tüm vatandaşların koronavirüs aşısına ulaşabilmesi talimatını verdiğini söyledi.

“4 TEMMUZ’U KUTLAYABİLİRSİNİZ”

Salgının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilmesinin üzerinden 1 yıl geçtiğini vurgulayan Biden şu sözleri kaydetti:

“Eğer görevimizi yaparsak, bir arada olursak, 4 Temmuz’da siz, aileniz, arkadaşlarınız, evinizde, mahallenizde Bağımsızlık Günü’nü kutlayabilirsiniz.”

“YENİDEN UYGULAYABİLİRİZ”

Ayrıca Biden, "Tetikte kalmazsak ve koşullar değişirse, yolumuza devam etmek için kısıtlamaları yeniden uygulamaya koymamız gerekebilir.” dedi.

“TEK YOLU VİRÜSÜ YENMEK”

529 binden fazla vatandaşın salgın nedeni ile öldüğünü hatırlatan Biden, "Hayatlarımızı geri kazanmanın tek yolu virüsü yenmek. Karanlığın içinde ışığı bulmak Amerikalıların yoludur.” şeklinde konuştu.

MASKE KULLANIMI DEVAM EDECEK

Biden, maske kullanımının yaz aylarında da devam edeceğini ve tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini söyleyerek, "Çok ilerleme kaydettik. Bırakmanın zamanı değil. Karanlıktan aydınlığa yaklaşırken ve bahar ile yaz için ümitliyken, kurallardan uzaklaşmanın zamanı değil.” ifadelerini kullandı.

İNTERNET SİTESİ KURULACAK

Perşembe gününden bu yana 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 65’inin aşılandığı bilgisini paylaşan Biden, mayıs ayından itibaren aşıya nerede ve nasıl ulaşılacağına dair yeni bir internet sitesinin de oluşturulacağını belirtti.

TRUMP’I ELEŞTİRDİ

Önceki Başkan Donald Trump'ın virüse karşı verdiği mücadelede eleştiren Biden şu sözleri kaydetti:

"Virüsün başlangıçta sessizlikle karşılandı. Bu da daha fazla ölüme, enfeksiyona, strese, yalnızlığa yol açtı. 2019'daki fotoğraf ve videolar sanki başka bir çağda çekilmiş gibi.”

Ayrıca Biden ABD’nin bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağını vurguladı.