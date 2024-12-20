Biden, Papa Franciscus ile görüşecek

AA
ABD Başkanı Joe Biden, görevi devretmeye hazırlanıyor.
Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump, Beyaz Saray'a yerleşmeye hazır.
Joe Biden ise koltuktan kalkmadan önce bazı önemli ziyaretler gerçekleştirecek.
PAPA İLE GÖRÜŞECEK
Görevini 20 Ocak 2025'te seçilmiş başkan Donald Trump'a devredecek Biden, görev süresinin sonuna yaklaşırken Papa Franciscus ile görüşecek.
ARDINDAN MELONİ İLE BİR ARAYA GELECEK
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, 9-12 Ocak'ta gerçekleşecek İtalya ziyaretinde Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış