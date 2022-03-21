Petrol
114.81
6.37%
Euro
16.37
0.03%
Dolar
14.82
0.22%
Altın
921.24
0.80%
Borsa
2172
1.30%
Bitcoin
607.551
-0.54%
BTXN Coin
39.23
0.07%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Biden Putin gerilimi: ABD'nin Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

    ABD’nin Moskova Büyükelçisi Sullıvan Biden’in Putine yönelik söylediği savaş suçlusu sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Biden Putin gerilimi: ABD'nin Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

    ABD’nin Moskova Büyükelçisi Sullıvan Biden’in Putine yönelik söylediği savaş suçlusu sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

    AYRINTILAR GELİYOR...


    İlginizi Çekebilir

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam
    Magazin

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Fernando Muslera: Elimizde kalan tek şey bu
    Futbol

    Fernando Muslera: Elimizde kalan tek şey bu

    Görüş Bildir