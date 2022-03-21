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- Biden Putin gerilimi: ABD'nin Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Biden Putin gerilimi: ABD'nin Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
ABD’nin Moskova Büyükelçisi Sullıvan Biden’in Putine yönelik söylediği savaş suçlusu sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 17:51
ABD’nin Moskova Büyükelçisi Sullıvan Biden’in Putine yönelik söylediği savaş suçlusu sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.