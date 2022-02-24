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    Biden, Rusya'nın Donbas'a müdahalesi hakkında brifing aldı

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donbas'a askeri müdahalesine ilişkin ulusal güvenlik ekibinden brifing aldı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 07:54
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    Biden, Rusya'nın Donbas'a müdahalesi hakkında brifing aldı

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Ukrayna konusundaki son temaslarına değindi.

    "BAŞKAN BIDEN, OPERASYON İLE İLGİLİ BRİFİNG ALDI"

    Psaki, "Başkan Biden, bu akşam Rus askeri birliklerinin Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan brifing aldı." ifadesini kullandı.

    Biden, Rusya nın Donbas a müdahalesi hakkında brifing aldı #1


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