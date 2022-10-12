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    Joe Biden, S. Arabistan'ın OPEC kararının sonuçlarına katlanacağını söyledi

    Joe Biden, OPEC+'ın geçen hafta ABD'nin itirazlarına rağmen petrol üretimini azaltma kararı almasının ardından ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde bu kararın sonuçlarının görüleceğini söyledi.
    • 12.10.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:07
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    Joe Biden, S. Arabistan'ın OPEC kararının sonuçlarına katlanacağını söyledi

    CNN ile söyleşi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, bu konuda hangi seçenekleri değerlendirdiğini ise ifade etmedi.

    Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin izlediği politikaların gözden geçirileceğini belirtti, ancak ne zaman adım atılacağı ya da bu gözden geçirmenin kim tarafından yürütüleceği hakkında bilgi vermedi.

    Jean-Pierre, ABD'nin önümüzdeki haftalar ve aylarda gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi.

    OPEC+ ham petrol üretimini azalttı

    OPEC+ geçen hafta ABD'li yetkililerin itirazlarına rağmen ham petrol üretimini azaltma kararı almış, ardından ABD, Suudi Arabistan'ı Rusya'ya yardımcı olmak ile suçlamıştı.

    Suudi Arabistan tavan fiyat uygulamasına karşı çıkıyor

    Suudi Arabistan, Batılı devletlerin Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'nın ham petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasına karşı çıkıyor.

    Reuters'ın haberine göre, ABD'li yetkililer bir süredir en sıkı ilişkileri olan Arap ülkelerinden Suudi Arabistan'a üretimi azaltmaması için telkinde bulunuyorlardı. Ancak Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın bu girişimlerden etkilenmediği ifade ediliyor.


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