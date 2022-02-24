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    Biden'ın talimatı üzerine, Avrupa'ya 7 bin asker konuşlandırılacak

    Pentagon, ABD Başkanı Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 22:32
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 23:29
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    Biden'ın talimatı üzerine, Avrupa'ya 7 bin asker konuşlandırılacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ardından Batı ülkelerinden peş peşe sıcak kararlar gelmeye başladı.

    Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının ardından Pentagon'dan bir detay medyaya düştü.

    "7 BİN EK ASKER AVRUPA'YA KONUŞLANDIRILACAK"

    ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, "Başkanın talimatıyla, Savunma Bakanı Austin, yaklaşık 7 bin ek askerin Avrupa'ya konuşlandırılması emrini verdi. Bu, gerekli yetenek ve imkana sahip bir zırhlı tugay muharebe ekibinden oluşacaktır." ifadesini kullandı.

    Biden ın talimatı üzerine, Avrupa ya 7 bin asker konuşlandırılacak #1

    ASKERLER ALMANYA'YA KONUŞLANACAK

    Pentagon yetkilisi, bu gücün, NATO müttefiklerine güven vermek, Rus saldırganlığını caydırmak ve bölgedeki bir dizi ihtiyacı desteklemeye hazır olmak için Almanya'ya konuşlanacağını belirtti.

    Biden ın talimatı üzerine, Avrupa ya 7 bin asker konuşlandırılacak #2

    DAHA ÖNCE AVRUPA'YA ASKER GÖNDERİLMİŞTİ

    ABD daha önce de Polonya ve Almanya ile Romanya'ya 5 bine yakın asker sevk etmişti.

    Almanya'da konuşlu 1000 ABD askeri de Romanya'ya kaydırılmıştı.

    Pentagon, önceki gün de Avrupa'dan Baltık bölgesine 800 askerin yanı sıra 8 adet F-35 uçağı ile 32 adet Apachi tipi AH-64 helikopteri kaydırmıştı.

    Biden ın talimatı üzerine, Avrupa ya 7 bin asker konuşlandırılacak #3


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