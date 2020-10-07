Biden: Trump koronalı olursa ikinci tartışma yapılmamalı

Demokrat aday Joe Biden, salgının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Biden, Trump ile planlanan bir sonraki tartışmanın iptal edilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması ülkede gündemi değiştirdi.

3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerinden önce Biden ile Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışmasının ardından ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Trump, Walter Reed Askeri Hastanesi'nde bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

BIDEN'DAN TARTIŞMA OLMASIN ÖNERİSİ

Gözler, Demokrat aday Biden ile Cumhuriyetçi Trump arasında 15 Ekim ve 22 Ekim tarihleri için planlanan tartışmalara çevrildi.

The Hill'in haberine göre, Joe Biden, "(Trump) koronavirüslü olmaya devam ederse tartışmayı yapmamalıyız." dedi.

"YÖNERGELERE UYACAĞIM"

Katı kurallara uymalarının gerekebileceğini belirten Biden, "Çok fazla insan enfekte oldu. Bu çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla Cleveland Clinic'in yönergelerine uyacağım. Doktorlar ne söylüyorsa onu yapacağım." ifadelerini kullandı.

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