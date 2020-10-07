Dolar
7.8356
0.4847%
Euro
9.2165
0.7036%
Altın
1891.14
0.6905%
Borsa
1154.23
0.045%
G. Altın
476.667
1.2431%
Bitcoin
83360.63
0.8721%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Biden: Trump koronalı olursa ikinci tartışma yapılmamalı

    Demokrat aday Joe Biden, salgının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Biden, Trump ile planlanan bir sonraki tartışmanın iptal edilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 11:44
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 11:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Biden: Trump koronalı olursa ikinci tartışma yapılmamalı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması ülkede gündemi değiştirdi.

    3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerinden önce Biden ile Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışmasının ardından ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

    Trump, Walter Reed Askeri Hastanesi'nde bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

    BIDEN'DAN TARTIŞMA OLMASIN ÖNERİSİ

    Gözler, Demokrat aday Biden ile Cumhuriyetçi Trump arasında 15 Ekim ve 22 Ekim tarihleri için planlanan tartışmalara çevrildi.

    The Hill'in haberine göre, Joe Biden, "(Trump) koronavirüslü olmaya devam ederse tartışmayı yapmamalıyız." dedi.

    "YÖNERGELERE UYACAĞIM"

    Katı kurallara uymalarının gerekebileceğini belirten Biden, "Çok fazla insan enfekte oldu. Bu çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla Cleveland Clinic'in yönergelerine uyacağım. Doktorlar ne söylüyorsa onu yapacağım." ifadelerini kullandı.

    Trump'tan Biden'a: 2 numara sen bir dur ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir