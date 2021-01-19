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Biden, Trump'ın kaldırdığı yasağını uygulamaya devam edecek

Biden, Trump'ın kaldırdığı yasağını uygulamaya devam edecek

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya uygulanan seyahat yasağını kendi yönetiminin sürdüreceğini açıkladı.