Biden: Ukrayna'nın olası işgalinin önüne geçmeye çalışıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ve Rusya krizine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik, dünya kamuoyunun gündemi haline geldi.

Bir yandan NATO, AB ve Rusya diplomasi çağrıları yaparken, diğer yandan işgal halinde, karşılıklı olarak yaptırım yapılacağı tehditlerine, iki tarafta devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"RUSYA'NIN HAREKETE GEÇMESİNİ ÖNLEMEK İSTİYORUZ"

Biden'in açıklamlarından önemli kısımlar şu şekilde:

"Elimizdeki tüm gücü kullanarak Rusya'nın harekete geçmesini önlemek istiyoruz. Rusya hata yapmamalı. Rusya bu uygulamaları sürdürmeye devam ederse, bunun sonuçları olacak."

"OLASI SALDIRIDA RUSYA SUÇLANACAK"

"Nato harekete geçmeye, toplumu desteklemeye hazır. Ukrayna'ya yardıma devam edeceğiz. 600 milyon dolarlık savunma ve 500 milyon dolarlık insani yardım desteği sağladık. 1 milyar dolarlık ekstra olarak kredi yardımı vereceğimizi ifade ettik. Olası saldırıda Rusya suçlanacak ve Batı, Rusya'ya yaptırım yapmaya başlayacaktır."

"RUSYA, YA DİPLOMASİYİ SEÇECEK YADA BUNLARA SIRTINI DÖNECEK"

"Rusya diplomasiyi seçebilir, bunun için geç değil. Rusya'nın saldırıları yanında yer almak doğru karar olmayacaktır. Transatlantik toplum, tüm özgür dünya bir ve bütün olmuş durumda. Rusya, ya diplomasiyi seçececek yada bunlara sırtını dönecek."

"ZELENSKİY DİPLOMATİK ÇÖZÜM İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ"

"Zelenskiy ile onlarca kez konuştum ve diplomatik bir çözüme ulaşılması konusu ile ilgili olarak görüş bildirdiler. Böyle bir karar alındığını düşünüyorum. Yaptırım kararları hakkında da birlik olunduğunu görüyorum."

"RUSYA'NIN İŞGAL GİRİŞİMİNDE BULUNACAĞINA DAİR İSTİHBARAT BİLGİLERİMİZ VAR"

"Bence Rusya nükleer silahlar ile aslında dünyayı ikna etmeye çalışıyor. Fakat tatbikat mı yoksa başka birşeymi buna karar vermek zor. Bir işgal olana kadar diplomasi her zaman masada kalacaktır. Ancak savaş seçeneğini düşünebilecekleri konusunda yeterince istihbarat bilgimiz de mevcut."

"Son günlerde, Rusya destekli güçlerin ciddi ateşkes ihlallerini görüyoruz." diyen Biden, bu güçlerin Donbass'ta yapılan saldırıların suçunu Ukrayna'ya attığını savundu.

"İŞGAL OLURSA, BAŞKENT KİEV'İN HEDEF ALINACAĞINA İNANIYORUZ"

Biden, Rusya'nın çok ciddi anlamda dezenformasyon kampanyası da yürüttüğünü vurgulayarak, bunların hepsinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için ürettiği bahaneler olduğunu kaydetti.

Rusya'nın şu anda Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğuna işaret eden Biden, "Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenlerimiz var. 2,8 milyon masum insanın yaşadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.