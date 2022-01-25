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    Biden, Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmüyor

    Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyetinin olmadığını açıkladı.
    • AA
    • 25.01.2022 - 23:14
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    Biden, Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmüyor

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "PUTİN'İN KAFASINDAN GEÇENLERİ OKUYAMIYORUZ"

    Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal etme tehdidinin sürdüğünü ancak bunun ne zaman olacağına dair bir tahminleri olmadığını belirten Psaki, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kafasından geçenleri okuyamıyoruz." ifadesini kullandı.

    "TERCİH ETTİĞİMİZ YOL DİPLOMASI"

    Psaki, ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu vurgulayarak, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz." yorumunu yaptı.

    Biden, Ukrayna ya asker göndermeyi düşünmüyor #1

     

    KONGRE ÜYELERİNE UKRAYNA BRİFİNGİ

    Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunun altını çizen Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok." dedi.

    Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongrenin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.


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