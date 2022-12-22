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- Biden ve Zelensky'nin pozu gündem oldu
Biden ve Zelensky'nin pozu gündem oldu
- Haber Merkezi
- 22.12.2022 - 17:01
- Güncelleme : 22.12.2022 - 17:08
Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi.
Zelensky, üzerinde savaş boyunca giydiği Ukrayna armalı haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray'a giriş yaptı.
Ukrayna lideri, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Sosyal medyada gündem oldu
Karşılaşma anında ise çekilen bir kare, uluslararası basında gündem oldu.
Fotoğraf ti'ye alındı
Reddit'te paylaşılan fotoğrafta Joe Biden ve Vladimir Zelensky'nin fotoğrafı kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.
Kullanıcılar espri yaptı
Kullanıcılar, Zelensky'nin bu fotoğrafın ardından vereceği tepkiyi merak ettiklerini belirten espriler paylaştı.
Eşcinsel evliliği yasalaştırdı
Bu fotoğraf sosyal medyada gündemdeyken akıllara Joe Biden'in geçtiğimiz günlerde imzaladığı bir yasa teklifi geldi.
Biden, eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasa tasarısını onaylayarak yürürlüğe koydu.
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