Petrol
83.03
1.01%
Euro
19.8082
-0.04%
Dolar
18.6721
0.06%
Altın
1.081
-0.68%
Borsa
5452
0.00%
Bitcoin
316.794
-0.73%
BTXN Coin
7.12
-4.81%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Biden ve Zelensky'nin pozu gündem oldu

    24 Şubat'tan sonra ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapan Vladimir Zelensky ile Joe Biden arasındaki fotoğraf, uluslararası basında gündem oldu. Kullanıcılar fotoğrafı ti'ye alan yorumlar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Biden ve Zelensky'nin pozu gündem oldu

    Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

    Zelensky, üzerinde savaş boyunca giydiği Ukrayna armalı haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray'a giriş yaptı.

    Ukrayna lideri, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.

    Biden ve Zelensky nin pozu gündem oldu #1

    Sosyal medyada gündem oldu

    Karşılaşma anında ise çekilen bir kare, uluslararası basında gündem oldu.

    Fotoğraf ti'ye alındı

    Reddit'te paylaşılan fotoğrafta Joe Biden ve Vladimir Zelensky'nin fotoğrafı kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.

    Kullanıcılar espri yaptı

    Kullanıcılar, Zelensky'nin bu fotoğrafın ardından vereceği tepkiyi merak ettiklerini belirten espriler paylaştı.

    Biden ve Zelensky nin pozu gündem oldu #2

    Eşcinsel evliliği yasalaştırdı

    Bu fotoğraf sosyal medyada gündemdeyken akıllara Joe Biden'in geçtiğimiz günlerde imzaladığı bir yasa teklifi geldi.

    Biden, eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasa tasarısını onaylayarak yürürlüğe koydu.

    Biden ve Zelensky nin pozu gündem oldu #3

    Joe Biden, eşcinsel evlilikleri koruma tasarısını imzaladı MANŞETİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Biden ve Zelensky nin pozu gündem oldu #4

    Biden ve Zelensky nin pozu gündem oldu #5

    Biden ve Zelensky nin pozu gündem oldu #6

    Biden ve Zelensky nin pozu gündem oldu #7

    Biden ve Zelensky nin pozu gündem oldu #8

    Biden ve Zelensky nin pozu gündem oldu #9

    Biden ve Zelensky nin pozu gündem oldu #10


    Kız öğrencilerinin eğitim yasağını doğru bulmuyoruz
    Gündem

    Kız öğrencilerinin eğitim yasağını doğru bulmuyoruz

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü
    Gündem

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Görüş Bildir