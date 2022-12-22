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Biden ve Zelensky'nin pozu gündem oldu

Biden ve Zelensky'nin pozu gündem oldu

24 Şubat'tan sonra ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapan Vladimir Zelensky ile Joe Biden arasındaki fotoğraf, uluslararası basında gündem oldu. Kullanıcılar fotoğrafı ti'ye alan yorumlar yaptı.