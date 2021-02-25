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- Biden, yeşil karttaki kısıtlamaları kaldırdı
Biden, yeşil karttaki kısıtlamaları kaldırdı
Eski başkan Donald Trump tarafından getirilen yeşil kart sınırlaması, Biden tarafından kaldırıldı. Biden, uygulamanın ekonomiye zarar verdiğini söyledi.
- AA
- 25.02.2021 - 10:41
- Güncelleme : 25.02.2021 - 10:46
ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın ABD'de yaşama ve çalışma izni sağlayan yeşil karta getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.
"EKONOMİYE ZARAR VERİYOR"
Biden, yayınladığı bildiride, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtti.
Biden, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirterek Trump tarafından getirilen yasakların aile birleşimlerini engellediğini ifade etti.
Eski başkan Donald Trump, koronavirüs salgınının yol açtığı işsizliği gerekçe göstererek "ABD vatandaşlarını korumak amacıyla" geçen yıl yeşil kart uygulamasını ve yabancı işçilerin ülkeye girişlerini kısıtlama kararı almıştı.