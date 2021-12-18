ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden 'Başkan' diye hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, en sonuncusu mart ayında olmak üzere daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı tekrarladı.

YARDIMCISINA YİNE "BAŞKAN" DİYE HİTAP ETTİ

Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden “Başkan” diye hitap ederek, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" dedi.

Biden yine 'Başkan Kamala Harris' dedi - VİDEO

BIDEN'IN YAŞI NEDENİYLE HARRIS'İN ADI GEÇİYOR

ABD’nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.

Biden, ülke tarihinin en yaşlı lideri olarak görevine devam etse de, sağlık sorunları yaşaması durumunda kendisinin yerine geçecek kişinin Kamala Harris olması bekleniyor.