Biden yönetimi Husileri 'terör örgütü' listesinden çıkaracak

Donald Trump başkanlığının son günlerinde 'yabancı terör örgütleri' listesine eklenen Husilerin, Biden yönetimi tarafından listeden çıkarılacağı bildirildi.

ABD'de Trump yönetimi tarafından terör listesine alınan Husilerin, Biden yönetimi tarafından listeden çıkarılacağı duyuruldu.

Adı açıklanmayan bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından ABD medyasına yapılan açıklamada, Biden yönetiminin söz konusu adımla ilgili Kongreyi bilgilendirdiği bildirildi.

Buna göre Biden yönetimi, kısa süre içinde çalışmasını tamamlayarak Yemen'deki Husileri 'yabancı terör örgütleri' listesinden resmen çıkaracak.

HUSİLERE BAKIŞ AYNI

Yapılan açıklamada, ABD'nin Husilere bakışında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulandı.

Atılan adımın, Yemen'deki insani krizin daha da kötüleşmesini önlemek amacı taşıdığı belirtildi.

Yetkili, "Bu adımımız, dünyadaki en kötü insani krizi daha da derinleştirecek olan ve önceki yönetimin son dakikada yaptığı (Husileri terör örgütü listesine eklemesi) işlemin insani sonuçları sebebiyle atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN SON İŞLERİNDEN BİRİYDİ

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devretmeden kısa süre önce, Husileri terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuştu.

Söz konusu karar, Yemen'deki insani krizi daha da derinleştireceği endişesiyle tepki çekmişti.

YEMEN'DE, SUUDİ'YE YARDIM KESİLDİ

Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri yardımı kestiğini duyurmuştu.