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    Biden, Zelensky ile yaptığı görüşmede desteğini yineledi

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Kiev'e desteğini yineledi.
    • AA
    • 01.03.2022 - 22:49
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    Biden, Zelensky ile yaptığı görüşmede desteğini yineledi

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelensky Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ABD'NİN UKRAYNA DESTEĞİ SÜRECEK

    ABD'nin Ukrayna'ya kendisini Rus saldırılarına karşı savunması için verdiği desteğin süreceğini belirten Biden, Kiev'e son dönemde yapılan güvenlik yardımlarını, ekonomik destek ve insani yardımları anımsattı.

    Biden, Zelensky ile yaptığı görüşmede desteğini yineledi #1

    "YAPTIRIMLAR RUS EKONOMİSİNİ ETKİLEDİ"

    Rusya'nın yaptıklarının hesabını vermesi için "müttefik ve ortak" ülkelerle süren çalışmaları ele alan iki lider, Batı'nın uyguladığı yaptırımların daha şimdiden Rus ekonomisi üzerinde büyük etkisi olduğuna işaret etti.

    Biden, Zelensky ile yaptığı görüşmede desteğini yineledi #2

    SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR KONUSU

    Rusya'nın son günlerde Ukrayna'da sivillerin yaşadığı alanlara yönelik saldırılarının arttığını kaydeden iki lider bugün Babi Yar Holokost Anıtı yakınlarına yapılan saldırıyı da görüştü.

    Beyaz Saray, Biden ve Zelensky'nin telefon görüşmesinin yaklaşık yarım saat sürdüğünü bildirdi.

    Biden, Zelensky ile yaptığı görüşmede desteğini yineledi #3


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