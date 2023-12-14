Biden'a azil soruşturması: Temsilciler Meclisi'nden onay çıktı Oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı konuşulan Joe Biden, Temsilciler Meclisi'nden aleyhinde çıkan kararla karşılaştı. ABD Başkanı Biden, sürecin siyasi ve temelsiz olduğunu söyledi.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, görevinden azledilme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Biden hakkında, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi'nden karar çıktı.

Oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verildi.

Oylamada, 221 Cumhuriyetçi vekilin "evet" oyuna karşılık, 212 Demokrat "hayır" oyu kullandı.

Biden: Tamamen siyasi

Oylamanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Biden, sürecin, başından itibaren tamamen siyasi ve dayanaksız olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi'nin yürüteceği azil soruşturmasının, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı boyunca sürmesi bekleniyor.

Demokrat başkan adayının aleyhinde siyasi bir sürece evrilebileceği öngörüleri de Amerikan medyasına yansıyor.

Biden ile oğlu arasındaki iş ilişkileri tartışılıyor

Kongre'deki Cumhuriyetçiler ise Biden ile oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkileri arasındaki bağların araştırılması gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Biden'a yönelik azil soruşturmasının, başkanlık yarışındaki en önemli tartışma konularından biri olması bekleniyor.

Biden'ın, Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturma sonucunda azil istemiyle suçlanması durumunda, Senato'da yapılacak oylama Demokrat başkanın kaderini belirleyecek.

Trump'a yönelik azil talebi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016-2020 dönemindeki görevi sırasında iki kez azil istemiyle Temsilciler Meclisi'nde suçlanmış, ancak Senato'daki oylamalarda aklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)