Biden'a halk desteği en düşük seviyede

ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği oranı yüzde 41'e gerileyerek, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi.

NPR, PBS Newshour ve Marist, yaptıkları ortak ankette, Biden'a yönelik halk desteğini ölçtü.

YÜZDE 55'TEN 41'E DÜŞTÜ

Ankete katılanların yüzde 55'i Biden'ın başkanlık performansını beğenmediklerini kaydederken, sadece yüzde 41'i beğendiğini dile getirdi.

PARTİSİNDE DE DESTEK KAYBETTİ

Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan bağımsızların yüzde 29'u Biden'ı desteklediklerini, yüzde 66'sı ise desteklemediklerini belirtti.

Demokratların yüzde 87'si, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 4'ü Biden'a desteğini iletti.

Aynı grup tarafından 9 Aralık'ta yapılan ankette, Biden'a destek oranı yüzde 42 çıkmıştı. Yapılan bu anketle, Biden'a olan halk desteği bu zamana kadarki en düşük orana inmiş oldu.

BIDEN'I ZORA SOKAN KONULAR

Biden, son günlerde artan koronavirüs vakaları, yüksek enflasyon ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle sıkça eleştiriliyor.