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    Biden'dan benzine geçici vergi muafiyeti sinyali

    Ülkede artan benzin fiyatlarına dikkat çeken ABD Başkanı Joe Biden, benzin vergisi için geçici muafiyet getirebileceklerini açıkladı.
    • 21.06.2022 - 02:25
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    Biden'dan benzine geçici vergi muafiyeti sinyali

    ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirmek için Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentine gitti.

    Biden burada sabah yürüyüşü esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Önceki gün bisikletten düşen Biden’a nasıl olduğu sorulunca, çok iyi olduğu bilgisini paylaştı.

    "Hafta sonuna akdar bir karara varacağız"

    Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız.” ifadesini kullandı.

    Biden dan benzine geçici vergi muafiyeti sinyali #1

    Biden, Ukrayna'nın AB üyeliğini olası görüyor

    Ukrayna’yı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin ise Biden, bunun güvenlik ve ziyaretin sonuçlarının ne kadar olumlu olacağı değerlendirmesine bağlı olacağını belirtti.

    AA'nın haberine göre Biden, gelecek hafta Avrupa’ya yapacağı ziyarette Ukrayna’nın programda olmadığını dile getirdi.

    Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği başvurusuna ilişkin Biden, "Bu üyeliğin gerçekleşmesi büyük bir olasılık." dedi.


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