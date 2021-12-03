Biden'dan kış aylarında koronavirüs ile mücadele planı

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının gölgesinde girilen kış aylarında koronavirüs ile mücadele planını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Sağlık Enstitüsünde yaptığı ziyarette uzmanlardan Omicron varyantı ve Kovid-19'un ilerlemesi konusunda bilgi almasının ardından bir konuşma yaptı.

"ÖNLEMLER BİZİ AYRIŞTIRMAMALI, BİRLEŞTİRMELİ"

Kovid-19'un hiç olmaması gerektiği halde siyasi bir mevzu haline geldiğine dikkati çeken Biden, "Aldığımız önlemler bizi ayırmamalı, birleştirmeli." mesajını verdi.

Biden, kış ayları için ilk hedeflerinin aşılanmayı hızlandırmak ve kişileri destek doz aşılarını almaya teşvik etmek olduğunu kaydederek, evde yapılan Kovid-19 testlerinin ücretsiz olması için de harekete geçtiklerini kaydetti.

SEYAHATLERDE YENİ DÜZENLEME

Yurt içi ve yurt dışı seyahat şartlarında da yeni düzenlemeler getirdiklerini aktaran Biden, "ABD'ye uluslararası seyahat eden herkes milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın uçağa binmeden 24 saat önce test olacak. Ayrıca iç hatlardaki uçak, tren ve otobüs yolculuğundaki maske zorunluluğunu da kış sonuna kadar uzatıyoruz." bilgisini verdi.

2 KİŞİDE OMICRON VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Şu ana kadar Omicron varyantı vakasına ülkede sadece 2 kişide rastlandığını belirten Biden, "Uzmanlar gelecek haftalarda Kovid-19 vakalarında artış olacağını söylüyor. Buna hazırlıklı olmalıyız." uyarısında bulundu.

Biden, gelecek 100 gün içinde ihtiyaç sahibi ülkelere de 200 milyondan fazla Kovid-19 aşısı göndermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.