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    Biden'dan Kongre'ye silah kontrolü çağrısı

    ABD Başkanı Joe Biden, Florida'nın Parkland bölgesinde bir okulda düzenlenen ve 17 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının yıl dönümünde silah kontrolü için Kongre'ye çağrı yaptı.
    • AA
    • 14.02.2022 - 23:08
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    Biden'dan Kongre'ye silah kontrolü çağrısı

    ABD Başkanı Joe Biden, 14 Şubat 2018'de Parkland'daki bir lisede düzenlenen, 14 öğrenci ile 3 okul görevlisinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının yıl dönümünde yazılı açıklama yayınladı.

    "YENİ NESİL, DAHA İYİ VE GÜVENLİ BİR ABD İÇİN ÇALIŞIYOR"

    Ülkedeki yeni neslin "daha iyi ve daha güvenli bir Amerika" için çalıştığının altını çizen Biden, "Bugün aktivistlerin eylemleri, kurbanların ve sorumluluk sahibi silah sahiplerinin sesinin, silah üreticilerinin ve Ulusal Tüfek Birliğinin sesinden daha çok çıkmasını sağlıyor." diye konuştu.

    KONGRE'YE SİLAH KONTROLÜ ÇAĞRISI

    Biden, Kongre'ye tüm silah satışlarında sicil taramalarının zorunlu hale gelmesini öngören yasa tasarısını geçirme çağrısı yaparak, "Kaybettiklerimizi asla geri getiremeyiz. Ancak demokrasimizin ve hükümetimizin herkesi güvende tutmaya ilişkin zorunluluğunu yerine getirmek için bir araya gelebiliriz." mesajını verdi.

    Biden dan Kongre ye silah kontrolü çağrısı #1


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