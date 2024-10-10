Biden, Netanyahu ile telefonda görüştü: Beyrut'ta sivillerin gördüğü zarar minimize edilmeli

AA

Filistinlilere yönelik baskıcı politikasını sürdüren İsrail, aynı zamanda Lübnan'a yönelik de saldırılarına devam ediyor.

Bu kapsamda, ülke liderlerinden açıklamalar ve değerlendirmeler yapılıyor.

Dikkat çeken son açıklama ise ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

'DİPLOMATİK ÇÖZÜM' VURGUSU

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan taahhüdünün vurgulandığı görüşmede Biden, Netanyahu'ya, Mavi Hat boyunca Lübnanlıların ve İsraillilerin evlerine güven içinde dönebilmeleri amacıyla "diplomatik çözüme" ihtiyaç olduğunu belirtti.

İsrail'in artan saldırılarına ilişkin herhangi bir ifadenin yer almadığı açıklamaya göre Biden ayrıca, özellikle Beyrut'un nüfusu yoğun bölgelerinde sivillerin gördüğü zararın minimize edilmesinin önemine vurgu yaptı.

BÖLGENİN KUZEYİNE YENİDEN ERİŞİM

Görüşmede iki isim, Gazze'de ateşkes için diplomasinin yeniden çalışmaya başlaması gerektiğini belirtirken, Biden Gazze'deki insani duruma işaret ederek bölgenin kuzeyine yeniden erişimin önemine dikkat çekti.

'DOĞRUDAN' VE 'VERİMLİ' GÖRÜŞME

Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin basın brifinginde değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin "doğrudan" ve "verimli" bir görüşme olduğunu bildirmişti.

Görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü belirten ve fazla detaya girmeyen ABD'li Sözcü, şu ifadelerde bulunmuştu:

Başkan ile İsrail Başbakanı arasındaki görüşmede tabii ki birçok konuyu ele aldılar, birazdan yazılı açıklama yapacağız.



İsrail ile, İran'ın son saldırısına nasıl karşılık verecekleri hakkında görüşmeye devam edeceğiz.

KÜFÜRLÜ İFADELER İDDİASINA YANIT

Jean-Pierre ayrıca, Biden'ın kapalı kapılar ardında Netanyahu hakkında küfürlü ifadeler kullandığı iddiasını içeren ve ABD'de 15 Ekim'de piyasaya çıkacak Bob Wodward'un kitabı hakkında da yorum yapmaktan kaçınmıştı. Jean-Pierre, Biden'ın Netanyahu için küfürlü ifadeler kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Herhangi bir şeyi doğrulayamam." cevabını vermişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin görüşü de sorulan Beyaz Saray Sözcüsü, o konuda da yorum yapmayacağını bildirmişti.

Aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Netanyahu ile Biden'ın yaklaşık 2 ay sonra ilk kez telefonda görüştüğüne dikkat çekilmişti.

BİR DİZİ SUİKAST DE YAŞANABİLİR

Walla'ya konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail'in misillemesinin "önemli" olmasını beklediklerini ve İran'daki askeri hedeflere hava saldırılarının yanı sıra bir dizi suikastı da içerebileceğini iddia etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 günlük ziyaret kapsamında ABD'ye gitmeyi planlıyordu. Ancak, Netanyahu'nun kendisi Biden ile telefonda konuşmadan Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediği açıklanmıştı.

Bu haberin ardından Gallant'ın ABD ziyaretinin Netanyahu'nun talepleri sebebiyle bilinmeyen bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu.