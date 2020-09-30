Dolar
7.8186
0.023%
Euro
9.1842
0.0599%
Altın
1895.33
-0.1417%
Borsa
1123.25
0%
G. Altın
477.089
0.116%
Bitcoin
84351.89
0.1211%
17ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 17 C
    Biden'dan Trump'a: Çeneni kapatacak mısın

    Biden'dan Trump'a: Çeneni kapatacak mısın

    ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki ilk canlı tartışmada tansiyon yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 04:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de seçim öncesi Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı, Obama dönemi eski başkan yardımcısı Joe Biden, canlı yayında kozlarını paylaştı.

    BİDEN: "ÇENENİ KAPATACAK MISIN.."

    2'şer dakikalık soru cevap şeklinde süren tartışmada Trump, sürekli rakibinin sözünü keserken, moderatörün kendisini uyarmak sorunda bıraktı.

    Sonunda Joe Biden, sözünü kesip duran Trump'a dayanamayarak "Çeneni kapatacak mısın adamım" diyerek tepki gösterdi.

    Biden dan Trump a: Çeneni kapatacak mısın #1

    Biden dan Trump a: Çeneni kapatacak mısın #2

    Biden dan Trump a: Çeneni kapatacak mısın #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir