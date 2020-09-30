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Biden'dan Trump'a: Çeneni kapatacak mısın
ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki ilk canlı tartışmada tansiyon yükseldi.
- Haber Merkezi
- 30.09.2020 - 04:36
ABD'de seçim öncesi Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı, Obama dönemi eski başkan yardımcısı Joe Biden, canlı yayında kozlarını paylaştı.
BİDEN: "ÇENENİ KAPATACAK MISIN.."
2'şer dakikalık soru cevap şeklinde süren tartışmada Trump, sürekli rakibinin sözünü keserken, moderatörün kendisini uyarmak sorunda bıraktı.
Sonunda Joe Biden, sözünü kesip duran Trump'a dayanamayarak "Çeneni kapatacak mısın adamım" diyerek tepki gösterdi.