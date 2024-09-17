Biden'dan Trump'a geçmiş olsun telefonu ABD Başkanı Joe Biden, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ı telefonla arayarak son yaşanan olayla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada,

Başkan Biden, eski Başkan Trump'la telefonda konuşarak onun iyi olduğundan memnuniyet duyduğunu belirtti. İki lider samimi bir sohbet yaptı ve Trump, telefon görüşmesi için teşekkürlerini iletti

denildi.

TRUMP: "BIDEN İLE İÇTEN BİR KONUŞMA YAPTIK"

Trump da görüşmeye dair yazılı bir açıklama yaparak, Biden'la içten bir konuşma gerçekleştirdiklerini belirtti. Suikast girişimi olduğu iddia edilen olayla ilgili olarak Biden'ın Trump'ı aradığı ancak ilk görüşmede ulaşamadığı, daha sonra yeniden aramayı planladığı ifade edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dün akşam Florida'daki golf sahasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresinden silah sesleri yükseldi, ancak Trump'ın güvende olduğu hemen bildirildi. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., X hesabından yaptığı paylaşımda, olay sonrası sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Associated Press'e konuşan kaynaklar, Trump'ı korumakla görevli Gizli Servis ajanının, golf oynayan Trump'ın yakınlarında şüpheliye ateş açtığını belirtti. Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada, "Asla pes etmeyeceğim" diyerek, "Etrafımda silah sesleri duyuldu, ama paniğe kapılmadan önce şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" ifadesini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen" olayı soruşturduğunu açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, olaya dair yaptığı açıklamada, "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

Bu olay, Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki bir miting sırasında uğradığı suikast girişimiyle ilgili yaşadığı kulağındaki yaradan sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.