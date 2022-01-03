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    Biden'dan Ukrayna'ya Rusya işgali karşısında destek sözü

    Biden'dan Ukrayna'ya Rusya işgali karşısında destek sözü

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'nın işgali durumunda ABD ve ortaklarının destek taahhüdünü yineledi.
    • AA
    • 03.01.2022 - 05:49
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    ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde, genel anlamda çatışma konularına dair karşılıklı uyarılar uzlaşı mesajları verildi.

    Bu görüşmenin ardından ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde ise, Rusya'ya karşı destek sözü yinelendi.

    "RUSYA, UKRAYNAYA'YA SALDIRIRSA KARŞILIK VERECEĞİZ"

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e "ABD, müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda kati surette karşılık verecek." taahhüdünde bulundu.

    Biden dan Ukrayna ya Rusya işgali karşısında destek sözü #1

    NATO-RUSYA KONSEYİ'NDE DİPLOMATİK DESTEK

    İki lider, gelecek hafta başlayacak NATO-Rusya Konseyi'ndeki ikili Stratejik İstikrar Diyaloğu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki diplomatik çabalara da desteğini dile getirdi.

    Biden dan Ukrayna ya Rusya işgali karşısında destek sözü #2

    Biden, görüşmede ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Donbas'taki gerilimi azaltmak için güven artırıcı tedbirlere ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması için aktif diplomasiye desteğini yineledi.

    Biden dan Ukrayna ya Rusya işgali karşısında destek sözü #3


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