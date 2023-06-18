Biden'dan Zelensky'ye: Benden NATO ayrıcalığı bekleme ABD Başkanı Biden, Kiev yönetiminin belirli standartları karşılaması gerektiğini söyledi. Biden, bu konuda kolaylaştırıcı adımlar atmayacaklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Hızlı bir şekilde NATO'ya katılmak isteyen Ukrayna, ABD'nin engeliyle karşılaştı.

Rusya'ya karşı Batı'dan silah yardımları konusunda peş peşe yardımlar isteyen Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin Brüksel merkezli ittifaka alınmasını istiyor.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı son açıklama, Zelensky'nin beklentisini kıracak nitelikte.

Biden, ayrıcalık beklememesi gerektiğini söylediği Kiev'in, NATO'ya üyeliği konusunda diğer ülkelerle aynı standartları karşılaması gerektiğini belirterek, bu ülkeye özel bir kolaylık sağlanmayacağını kaydetti.

Kiev'in NATO üyeliği kolaylaştırılmayacak

Pennsylvania ziyareti öncesi uçağa binmeden, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden'a "Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini kolaylaştıracak mısınız?" sorusu yöneltildi.

Biden, "Hayır. Çünkü aynı standartları karşılamaları gerekiyor. Bu yüzden kolaylaştırmayacağım." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, Ukrayna'nın askeri olarak koordine olma yeteneğini gösterdiklerini, ancak "Sistemleri güvenli mi? Yozlaşmamış mı?" gibi soruların yanı sıra NATO'daki diğer her ülkenin sahip olduğu standardı karşılayıp karşılamadığı konusu gibi bir dizi meselenin olduğuna işaret etti.

"Bence karşılayacaklar"

Biden, "Bence karşılayacaklar, yapabilirler. Ama bu otomatik (bir süreç) değil." diye konuştu.

Rusya'nın, Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmasıyla ilgili ise Biden, bunun "tamamen sorumsuzca" olduğu görüşünü yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin ziyaretinin, iki ülke arasındaki gerilimi azaltma ihtimaline ilişkin bir soruyu da Biden, "Elbette. Bakın, Çin'in, ABD ile alakası olmayan bazı meşru sorunları var." şeklinde cevapladı.

"Kasıtlı olmasından daha utanç vericiydi"

Biden, şubatta düşürülen Çin "casus" balonunun neden olduğu gerilimin, balonun düşürülmesinden kaynaklandığını düşünmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: