Biden'den İsrail açıklaması: Uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladı ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını söyledi.

İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları iki ayı aşkın süredir devam ederken, İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD'den açıklamalr gelmeye devam ediyor.



ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin başkenti Washington DC’deki bir bağış etkinliğinde İsrail’e dair açıklamalarda bulundu.

'İsrail'e toplum desteği azalıyor' açıklaması

Biden, İsrail’deki mevcut hükümetin ülke tarihindeki en muhafazakar hükümet olduğunu belirterek, İsrail hükümetinin "iki devletli bir çözüm istemediğini" aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vermesi gereken zor bir karar olduğunu belirten Netanyahu, İsrail’in sivilleri ayırt etmeksizin Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun İsrail-Filistin çatışmasına uzun vadeli bir çözüm bulmak için hükümetini "güçlendirmesi ve değiştirmesi" gerektiğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)