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    Biden'den yeni gaf: Rusya ve Irak'ı karıştırdı

    Biden, yaptığı konuşmada Rusya'ya katılan Herson bölgesi ile Irak'ın Felluce bölgelerini karıştırarak, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" diyerek yeni bir gafa imza attı.
    • 10.11.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:32
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    Biden'den yeni gaf: Rusya ve Irak'ı karıştırdı

    ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde yaşadığı aksiliklerle dünya gündeminde büyük yer ediyor.

    Canlı yayın sırasında uyuyakalan, boşlukla tokalaşan Biden'ın görüntülerine, bir yenisi daha eklendi.

    ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz açıklanmadığı ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

    Herson ile Felluce bölgerini karıştırdı

    Rus birliklerinin Herson'dan çekildiğini söylemek isteyen Biden, bu kez Rusya'nın ilhak ettiği Herson ile Irak'ın Felluce bölgesini karıştırdı.

    Hatasını fark etti

    İHA'nın haberine göre, "Ruslar Felluce'den çekiliyor." diyen Biden, yaptığı hatayı fark ederek Herson şehri diyerek kendini düzeltti.

    Biden'den yeni gaf: Rusya ve Irak'ı karıştırdı VİDEO

    Biden den yeni gaf: Rusya ve Irak ı karıştırdı #1

    Biden den yeni gaf: Rusya ve Irak ı karıştırdı #2


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